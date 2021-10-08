Обвиняемого в коррупции генпрокурора Молдавии отправили под домашний арест

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Суд сектора Чеканы в Кишиневе поместил под домашний арест на 30 суток генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло, задержанного ранее по обвинению в злоупотреблениях. Об этом он сообщил в пятницу журналистам после заседания инстанции.

"Судьи приняли решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 дней", - сказал Стояногло.

Он отметил, что считает обвинения против себя политически мотивированными. "Мы предоставили суду доказательства моей невиновности. Дело политическое. <…> Цель - отстранить меня от должности. Идет процесс захвата государственных учреждений", - уточнил он, добавив, что заинтересован сотрудничать со следствием.

Задержание Стояногло

Генпрокурор Молдавии был задержан 5 октября на 72 часа. Как сказал журналистам ведущий следствие прокурор Виктор Фуртунэ, против него завели дело по четырем статьям: злоупотребление служебным положением, превышение должностных полномочий, пассивная коррупция и дача ложных показаний компетентным органам. Оно было инициировано сразу после рассмотрения обвинений в адрес генпрокурора со стороны депутата парламента Лилиана Карпа. Возмущение задержанием Стояногло выразили многие общественные деятели, эксперты и журналисты, а оппозиция анонсировала массовые акции протеста.

Сам Стояногло опротестовал свое отстранение и задержание в Апелляционной палате Кишинева. Происходящее генпрокурор назвал местью со стороны президента Молдавии. Ранее они обменялись обвинениями в адрес друг друга. Так, Санду обвинила генпрокурора в неэффективности и отсутствии результатов по резонансным делам, а Стояногло заявил, что от него среди прочего требуют заведения уголовных дел на лидеров оппозиции. За день до своего задержания генпрокурор выступил с брифингом, в ходе которого обвинил окружение президента в проведении кампании по его дискредитации, куда, по словам Стояногло, были вовлечены СМИ и неправительственные организации, финансируемые Западом.

Стояногло возглавил Генпрокуратуру в 2019 году, победив в конкурсе, который проводило правительство с Санду на посту премьера. Тогда результаты конкурса не понравились команде премьера, и правительство попыталось изменить закон, чтобы получить право самостоятельно выдвигать кандидатов на пост генпрокурора. Однако внесенные кабинетом поправки в закон не поддержал парламент, а правительство Санду было отправлено в отставку.