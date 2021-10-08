Две омских компании незаконно заработали 1,68 млрд рублей

ОМСК, 8 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили в отношении руководителей двух строительных компаний уголовное дело об ограничении конкуренции при проведении аукционов по ремонту автодорог в Омской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального СУ СК РФ. Компании подозреваются в извлечении незаконного дохода в размере 1,68 млрд рублей.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Омскавтодор" и директора ООО "Стройсервис", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции, если это деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения и повлекло извлечение дохода в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые в 2019-2020 годах в нарушение федерального закона "О защите конкуренции" совершили ряд действий, направленных на ограничение конкуренции при проведении аукционов по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Компании по итогам торгов заключили госконтракты с казенным учреждением "Управление дорожного хозяйства Омской области". В результате таких действий, по версии следствия, был извлечен доход в размере более 1,68 млрд рублей.