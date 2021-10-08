Суд в США отложил приговор россиянину Гричишкину за киберпреступления до 14 октября

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа штата Мичиган перенес на 14 октября вынесение приговора гражданину России Александру Гричишкину за киберпреступления. Об этом говорится в материалах, поступивших в пятницу в электронную базу инстанции.

Гричишкин был арестован в США в феврале 2020 года. Американские власти обвиняют его в организации хакерской группы. Вместе с ним по делу проходят еще три человека: россиянин Андрей Скворцов, выходец из Литвы Александр Скородумов и гражданин Эстонии Павел Стасси. По версии следствия, с 2008 по 2015 год они предоставляли злоумышленникам хостинг, позволявший без риска блокировки рассылать вредоносные программы для совершения атак на компьютерные сети финансовых организаций и частных лиц в США. 4 марта этого года Гричишкин пошел на сделку со следствием.