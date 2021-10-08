В Дагестане стихийные бедствия разрушили 59 участков дорог в 14 районах региона

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Стихийные бедствия в период с 18 сентября по 6 октября разрушили 59 участков дорог в 14 районах Дагестана. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства республики.

Ранее сообщалось, что проезд к четырем населенным пунктам в Сулейман-Стальском районе Дагестана закрыт из-за повреждения дороги.

"59 участков дорог в 14 районах Дагестана были разрушены в период с 18 сентября по 6 октября в результате стихийных бедствий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что значительные разрушения произошли в Бежтинском участке, Шамильском, Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском, Ахвахском, Ботлихском, Гумбетовском, Лакском, Левашинском, Буйнакском, Дахадаевском, Сулейман-Стальском и Ахтынском районах.

"В настоящее время по 54 участкам обеспечены временные и объездные дороги. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - заключили в правительстве Дагестана.