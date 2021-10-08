В центре содержания мигрантов в Ливии погибли шесть человек

ТАСС, 8 октября. Шесть человек убиты в центре содержания мигрантов в Триполи. Об этом в пятницу сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на главу миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Ливии Федерико Соду.

"В общей сложности шесть мигрантов были убиты охранниками. <...> Мы не знаем, что стало причиной инцидента, но он связан со скоплением мигрантов в центре [содержания]", - приводит агентство его слова. Сода отметил, что мигранты в центре живут в "ужасных и напряженных условиях", а их число там составляет 3 тыс.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и на публикации в соцсетях утверждает, что произошедшее связано с массовым побегом мигрантов из центра содержания.

Ливия остается основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские страны. Согласно данным Национального комитета по правам человека Ливии, в 2020 году у побережья страны был спасен и доставлен на ее территорию 11 891 нелегальный мигрант, более 300 беженцев погибли. При этом не исключается, что фактическое число смертей среди мигрантов может быть значительно выше ввиду невозможности учесть всех лиц, незаконно направлявшихся из Ливии в Европу.