Омбудсмен намерена регулярно проводить проверки в ОТБ-1 в Саратове, где пытали заключенных

САРАТОВ, 8 октября. /ТАСС/. Уполномоченная по правам человека в Саратовской области намерена регулярно проводить проверки в больнице для заключенных ОТБ-1, где были выявлены факты пыток, сообщила ТАСС региональный омбудсмен Надежда Сухова.

"Сейчас делаю все возможное, чтобы установить причины случившегося и не допустить подобное в будущем. Буду проводить регулярные проверки ОТБ-1, предложу УФСИН организовать отдельные комнаты для личного приема по типу адвокатских комнат, а также рассмотреть возможность оборудования данного учреждения дополнительными средствами видеофиксации", - сообщила Сухова.

Она также назвала ситуацию с пытками осужденных в Саратовской колонии возмутительной, а сам факт пыток - "выражением бесчеловечного отношения к людям", при этом пообещав сделать все возможное, чтобы не допустить новые факты в будущем.

"Насилие в любой его форме влечет нарушения прав человека, не может быть оправданным и допустимым. Пытки в отношении осужденных - выражение бесчеловечного отношения к людям. Сейчас сделаю все возможное, чтобы установить причины случившегося и не допустить подобное в будущем. Возможно, пенитенциарная система нуждается в серьезных реформах, и эти изменения должны проходить с активным участием институтов гражданского общества. Уверена, что благодаря совместным усилиям нам удастся изменить ситуацию в системе исполнения наказания и выработать действенный превентивный механизм", - сообщила она.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении СК, по информации СМИ возбуждены еще четыре уголовных дела о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных. Кроме того, расследуются еще три уголовных дела по четырем эпизодам сексуального насилия в отношении четверых заключенных с января 2020 года по май 2021 года на территории тюремной туберкулезной больницы.