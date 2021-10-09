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Стрельба в США

При стрельбе в штате Мэриленд погибли два человека

По данным CNN, жертвами стали две женщины

ТАСС, 9 октября. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в городе Кэпитол-Хайтс (штат Мэриленд). Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на местную полицию.

По ее информации, жертвами стали две женщины. Представители правоохранительных органов обнаружили тело одной жертвы в коридоре учреждения, в котором работали погибшие, второй - в офисе.

Как сообщает телекомпания, подозреваемый задержан. Глава округа Принс-Джорджес в штате Мэриленд выразила соболезнования семьям погибших.

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