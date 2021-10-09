Тропический шторм "Лайонрок" достиг Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Лайонрок" обрушился на Гонконг, парализовав привычную жизнь в этом специальном административном районе Китая. Местная метеорологическая обсерватория в субботу объявила восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале.

На город обрушились ливни и шквалистый ветер. Из-за непогоды здесь закрыты офисы, банки, госучреждения, приостановлены разгрузочные работы в порту и паромное сообщение.

В настоящее время эпицентр шторма, который назван в честь горы в Гонконге, находится в районе южнокитайского острова Хайнань, расположенного в 550 км к юго-западу от специального административного района, и смещается в сторону Вьетнама. Однако, как поясняют синоптики, под воздействием северо-восточного муссона в Тихом океане циклон значительно усилил свой эффект и оказал воздействие на весь обширный регион.