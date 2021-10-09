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В Кемеровской области на разрезе перевернулся вахтовый автобус

Никто не пострадал

ТАСС, 9 октября. Вахтовый автобус перевернулся на разрезе "Кийзасский" в Мысках Кемеровской области, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Кизайсский [pазрез], в кювет перевернулась вахтовка. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Разрез "Кийзасский" расположен в Мысках на юге Кемеровской области, компанию ввели в эксплуатацию в ноябре 2014 года. Балансовые запасы предприятия составляют 123 млн т угля. Разрез входит в состав группы "Сибантрацит" - мирового лидера на рынке антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.

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РоссияКемеровская область
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