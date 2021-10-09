СМИ: число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до пяти

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Спасатели извлекли тело несовершеннолетнего из-под завалов обрушенного дома в Батуми, таким образом общее число погибших составило пять. Об этом в субботу сообщил телеканал " Рустави 2 ".

По данным канала, среди погибших двое несовершеннолетних. Всего, по последним данным, удалось спасти двух человек, они переведены в реанимационное отделение клиники. Как сказал в эфире телеканала член Верховного совета Аджарии Ладо Мгалоблишвили, под завалами предположительно остаются около четырех человек.

Как сообщила в субботу пресс-служба МВД Грузии, полиция Аджарии задержала трех человек по делу об обрушении здания, один из которых - собственник квартиры на первом этаже, а двое - рабочие, делавшие там ремонт. По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, сделанные с грубым нарушением правил безопасности. Им грозит от двух до 10 лет лишения свободы.

Секция жилого дома в курортном городе Батуми на улице 26 Мая обрушилась в пятницу утром. Спасательные работы продолжаются уже более 20 часов.