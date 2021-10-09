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В ДР Конго при опрокидывании катера погибли более 50 человек

Представитель провинции Монгала Нестор Магбадо сообщил, что еще 69 человек пропали без вести

ПРЕТОРИЯ, 9 октября. /ТАСС/. Более 100 человек погибли или пропали без вести на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) при опрокидывании катера на реке Конго. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Катастрофа произошла в ночь на 5 октября, из реки извлечено 51 тело, пропавших без вести - 69, заявил представитель провинции Монгала Нестор Магбадо. Он добавил, что спасены 39 человек.

Местные власти объявили с 11 октября трехдневный траур в память о жертвах кораблекрушения.

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Конго (ДРК)
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