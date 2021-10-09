Ребенок погиб в результате взрыва газа в доме в Тюменской области

ТАСС, 9 октября. Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту гибели тринадцатилетнего мальчика в результате взрыва газа в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего мальчика в результате хлопка газа в частном доме села Ситниково Омутинского района Тюменской области (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, около 20:00 (18:00 мск) 8 октября 2021 года в котельной дома, расположенного по улице Мира в селе Ситниково Омутинского района, взорвался бытовой газа и начался пожар, в результате которого погиб 13-летний мальчик.

В настоящее время на месте продолжают работу следователи и сотрудники оперативных служб, назначены необходимые экспертизы.

Прокуратура Тюменской области также взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела и поручила и. о. прокурора Омутинского района выяснить, как исполнялось законодательство о пожарной безопасности.