Ущерб от разлива нефтепродуктов на Урале составил почти миллион рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области оценило вред почвам от разлива нефтепродуктов в районе бывшей котельной в поселке Левиха почти в миллион рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в ответ на запрос ТАСС.

В октябре 2020 года в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что полиция возбудила уголовное дело после прокурорской проверки по факту разлива нефтепродуктов на почву в районе бывшей котельной в поселке Левиха Свердловской области. Концентрация загрязняющих веществ в почве превысила норму почти в 1 тыс. раз.

"Факты изливов нефтепродуктов на почву были обнаружены в четырех местах на общей площади 600,5 кв. м. Специалистами лаборатории ГКУ СО "Центр экологического мониторинга и контроля" отобраны пробы почвы. Министерством рассчитан размер вреда, причиненного почвам, который составил 941 тыс. рублей", - сказали в департаменте.

Администрация городского округа в целях устранения нарушений природоохранного законодательства разработала план мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации загрязненного грунта, образовавшегося в результате разлива мазута. "Министерством по результатам участия была составлена справка, которая направлена в прокуратуру города Кировграда для принятия дальнейших мер прокурорского реагирования. Основания для принятия министерством мер реагирования отсутствовали в связи с проведением проверки по факту загрязнения почв отходами нефтепродуктов в поселке Левиха прокуратурой города Кировграда", - добавили в департаменте.