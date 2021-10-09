В Красноярске в притоке Енисея возле ТЭЦ обнаружены масляные пятна

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту обнаружения в притоке Енисея речке Теплой масляных пятен. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В настоящее время по требованию прокурора АО "Красноярская ТЭЦ-1" организованы мероприятия по ликвидации последствий "выхода" масляных пятен с территории предприятия с использованием сорбента и установлением дополнительных бон, что позволило предотвратить загрязнение р. Енисей", - отметили в пресс-службе.

По факту загрязнения реки прокуратура проводит проверку, к ней привлечены специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования края. Специалисты произвели отбор проб воды для установления степени ее загрязненности.

В пресс-службе группы "Сибирская генерирующая компания" (СГК), в которую входит "Красноярская ТЭЦ-1", отметили, что причину появления пятен установит специальная комиссия. "Угрозы загрязнения Енисея нет", - сообщили в СГК.

В прокуратуре отметили, что в мае 2021 года предприятие уже допускало нарушение природоохранного законодательства. "По постановлению прокурора АО "Красноярская ТЭЦ-1" привлечено к административной ответственности по ст. 8.5 КоАП РФ ("Сокрытие или искажение экологической информации"). В настоящее время на рассмотрении в суде находится иск прокуратуры о возложении обязанности на предприятие обеспечить очистку стоков в местах их выпуска", - подчеркнули в пресс-службе.