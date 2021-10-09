В Москве выявили более 40 случаев управления каршерингом по поддельным правам

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 40 случаев управления автомобилями каршеринга по поддельным правам выявлено в Москве. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков.

"Более 40 фактов использования поддельных документов выявлено, ответственность за что у нас предусмотрена ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов")", - сказал он в расследовании Эдуарда Петрова "Каршеринговые страсти"опубликованном на платформе "Смотрим", добавив, что в ходе рейдов полицейские выявляют у водителей каршеринга наркотики и оружие.

Быков подчеркнул, что каршерингу сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание. "В любом случае вы будете проверены, документы ваши будут проверены на подлинность, поэтому ни в коем случае не используйте поддельные аккауны, не приобретайте их в интернете, а ведите честный диалог с прокатной компанией", - отметил начальник столичного управления ГИБДД.

Нарушение ПДД

Быков также отметил, что несоблюдение дистанции, скоростного режима и нарушение требований сигналов светофора стали наиболее часто совершаемыми нарушениями правил дорожного движения, которые допускают водители каршеринга на дорогах Москвы.

"Основные правонарушения - это повлекшие причинения вреда жизни и здоровью участников дорожного движения: прежде всего это неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил пересечения, перестроения, нарушения требований сигналов светофоров, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также выезд на полосу встречного движения в тех местах, где это запрещено", - сказал он.

По словам Быкова, сотрудники ГИБДД у водителей каршеринга прежде всего проверяют документы на право управления транспортным средством, сверяют их с данными автомобиля. Кроме того, при необходимости они могут дополнительно запросить информацию у каршеринговых компаний, которые оказывают полицейским необходимое информационное содействие.

Вместе с тем начальник управления Госавтоинспекции столицы напомнил, что за использование чужого аккаунта при управлении автомобилем каршеринга грозит уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством" или просто угон).

"Он [водитель каршеринга при выявлении поддельного аккаунта] отстраняется от управления, транспортное средство перемещается на специальную охраняемую стоянку, а данное действие документируется, и лицо доставляется в территориальное подразделение органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - пояснил Быков.

Каршеринг и ДТП

При этом Быков отметил, что количество погибших в ДТП с участием автомобилей каршеринга с начала текущего года выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"За текущий период в городе Москве зарегистрировано более 250 ДТП с этой категорией транспортных средств (каршеринг - прим. ТАСС), в которых погибли 15 и получили ранения 315 человек. Если сравнивать с прошлым периодом, незначительно сократилось количество таких ДТП и увеличилось количество раненых, но почти более чем в два раза увеличилось количество погибших в них людей", - сказал он, не уточняя отчетный период.

Быков уточнил, что сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание данной категории транспортных средств. "За текущий период сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы выявлено 50,5 тыс. правонарушений с участием данных транспортных средств, из них 832 водителя находились в состоянии опьянения, а не имели права управления 55 водителей", - добавил он.

В новость внесена правка (16:44 мск) - передается с уточнением источника, верно - в расследовании журналиста Эдуарда Петрова "Каршеринговые страсти", опубликованном на платформе "Смотрим"