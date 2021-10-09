ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Автомобильная авария с участием четырех машин произошла на трассе в Астраханской области в субботу, есть пострадавшие, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"9 октября в 17:02 (16:02 мск) в Главное управление МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о ДТП с пострадавшими по адресу: Икрянинский район, 62-й км автодороги Р-215 между населенным пунктом Троицкий и населенным пунктом Ямное. ДТП с участием четырех автомобилей. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники МЧС и ГИБДД, четыре бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие госпитализированы.