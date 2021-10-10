Пожар на территории нефтебазы в Подмосковье ликвидировали

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Возгорание на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья ликвидировали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 02:00 мск объявлена ликвидация последствий пожара", - сказал собеседник агентства.

Пожар начался вечером в субботу на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья. Произошло возгорание резервуара с дизтопливом. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 кв. м. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что из одной из емкостей вытекло дизельное топливо на площади 1 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет.