Посетитель Apple Store в Нью-Йорке ранил ножом охранника, потребовавшего надеть маску

ТАСС, 10 октября. Неизвестный нанес множественные ножевые ранения охраннику магазина App Store в Нью-Йорке. Как в субботу сообщило местное подразделение телеканала ABC со ссылкой на местную полицию, причиной нападения стал спор по поводу ношения защитной маски в магазине.

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером по местному времени. По предварительным данным, охранник магазина при входе сообщил подозреваемому о необходимости надеть защитную маску и получил отказ. Полиция отмечает, что после последовавшей словесной перепалки вошедший мужчина достал "острый предмет" и несколько раз ударил им охранника. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.