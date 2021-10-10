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Посетитель Apple Store в Нью-Йорке ранил ножом охранника, потребовавшего надеть маску

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 10 октября. Неизвестный нанес множественные ножевые ранения охраннику магазина App Store в Нью-Йорке. Как в субботу сообщило местное подразделение телеканала ABC со ссылкой на местную полицию, причиной нападения стал спор по поводу ношения защитной маски в магазине.

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером по местному времени. По предварительным данным, охранник магазина при входе сообщил подозреваемому о необходимости надеть защитную маску и получил отказ. Полиция отмечает, что после последовавшей словесной перепалки вошедший мужчина достал "острый предмет" и несколько раз ударил им охранника. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.

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