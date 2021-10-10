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Свыше 120 тыс. жителей провинции Шаньси были эвакуированы из-за наводнений

В зоне бедствия оказались свыше 1,76 млн человек

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Более 120 тыс. жителей северной китайской провинции Шаньси были эвакуированы из-за наводнений, вызванных ливнями. Об этом в воскресенье сообщило провинциальное управление чрезвычайных ситуаций.

Согласно заявлению ведомства, в зоне бедствия оказались свыше 1,76 млн жителей 76 городов и уездов провинции, население которой составляет около 34,9 млн человек.

Как сообщило управление, в результате наводнений ущерб нанесен более чем 190 тыс. га сельскохозяйственных угодий провинции, около 17 тыс. построек были разрушены.

В заявлении подчеркивается, что в настоящее время все усилия направлены на помощь пострадавшим. Власти уже выделили около 4 тыс. палаток, свыше 3,2 тыс. раскладных кроватей, свыше 10 тыс. одеял, более 8 тыс. матрасов, а также сменную одежду.

На прошлой неделе власти провинции Шаньси сообщили о гибели пяти человек в результате наводнений.

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