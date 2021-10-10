На западе ФРГ автомобиль пробил заграждение аэропорта

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Автомобиль пробил ограждение германского регионального аэропорта Нижнего Рейна (известен также как аэропорт Веце) на западе ФРГ после того, как водителю стало плохо; один из рейсов был перенаправлен из-за инцидента в воздушную гавань Мюнстер/ Оснабрюк. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA.

По предварительным данным, 59-летнему мужчине за рулем стало плохо, машина съехала с дороги и пробила ограждение, при этом еще некоторое расстояние двигалась рядом со взлетно-посадочной полосой. Полиция сначала не исключила версию теракта, поэтому на место прибыло большое число сотрудников правоохранительных органов и спасателей.

Инцидент произошел в субботу около 21:30 мск. Аэропорт был закрыт примерно на 40 минут. Пассажирский рейс авиакомпании Ryanair, следовавший из Рима, был перенаправлен. Он сделал временную остановку в аэропорту Мюнстер/Оснабрюк и затем около полуночи снова прибыл в Веце.

Как сообщило DPA, сейчас водитель находится в больнице, в его крови, по данным агентства, был обнаружен алкоголь, в каком количестве, не уточняется.