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В Пятигорске неизвестные повредили стелу, посвященную Сталинграду

Мемориал, на территории которого находится стела города-героя, посвящен Великой Отечественной войне

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Неизвестные в Парке Победы Пятигорска (Ставропольский край) оторвали несколько букв со стелы с надписью "Сталинград", сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Ворошилов выложил в своем Telegram-канале фотографию, на которой видно, что у надписи "Сталинград" оторваны буква "т" и две буквы "а". Мемориал, на территории которого находится стела города-героя, посвящен Великой Отечественной войне.

"Есть божьи твари, а есть твари. Заказали буквы, восстановим", - написал глава курорта.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.

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