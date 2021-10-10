В Пятигорске неизвестные повредили стелу, посвященную Сталинграду

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Неизвестные в Парке Победы Пятигорска (Ставропольский край) оторвали несколько букв со стелы с надписью "Сталинград", сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Ворошилов выложил в своем Telegram-канале фотографию, на которой видно, что у надписи "Сталинград" оторваны буква "т" и две буквы "а". Мемориал, на территории которого находится стела города-героя, посвящен Великой Отечественной войне.

"Есть божьи твари, а есть твари. Заказали буквы, восстановим", - написал глава курорта.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.