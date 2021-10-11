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Алтайская прокуратура проверит информацию об издевательствах над детьми в семье опекунов

По сообщениям СМИ, мальчиков использовали в качестве помощников по хозяйству, они сбежали от опекунов после избиения

БАРНАУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Прокуратура Алтайского края начала проверку информации об издевательствах над четырьмя приемными детьми в опекунской семье из села Заковряшино. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь прокуратуры региона Мария Антошкина.

В региональных СМИ в понедельник появилась информация о четырех мальчиках, которые воспитывались в замещающей семье и сбежали из нее после очередного избиения опекунов. По данным СМИ, детей в семье использовали в качестве помощников по хозяйству, о чем они жаловались сотрудникам школы.

"Прокуратурой организована проверка данной информации. В ходе проверки будут изучены все обстоятельства, условия жизни детей, качество контроля замещающей семьи со стороны органов профилактики и социальных служб", - сказала Антошкина.

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