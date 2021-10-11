В центре Москвы задержали участника игр викингов с топором

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину с топором на улице Покровке в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Утром 10 октября в полицию поступило сообщение о том, что по улице Покровке в районе дома 44 в сторону проезжей части идет гражданин с топором. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен и доставлен в ОМВД мужчина 1980 года рождения, проживающий в Подмосковье. Он пояснил, что направлялся на костюмированные игры викингов, топор является сувенирным", - сказали собеседник агентства.

В главке добавили, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье о хулиганстве. Санкция данной статьи предполагает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Полиция по данному факту проводит доследственную проверку.