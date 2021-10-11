В Новосибирске за избиение поклонников аниме задержали 14 националистов

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирске задержали 14 молодых людей, придерживающихся националистических взглядов и поддерживающих признанное экстремистским неформальное движение АУЕ (запрещено на территории РФ), за избиение подростков в августе. Об этом сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания в областной администрации заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин.

В начале августа местные СМИ сообщали о том, что на Михайловской набережной в Новосибирске группа молодых людей праворадикальных взглядов избила собравшихся там подростков, которые увлекаются аниме. "Проведены мероприятия по задержанию 14 граждан в возрасте от 15 до 20 лет, приверженцев криминальной субкультуры АУЕ и националистических взглядов, которые в августе совершили резонансное преступление на Михайловской набережной, причинив телесные повреждения представителям других субкультур, в частности аниме", - сказал Травин.

По его словам, правоохранители изъяли значительное количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, наклеек с нацистской атрибутикой. Троим из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста. В настоящее время УФСБ и СК документируют деятельность данной группировки.