Все пострадавшие при восхождении на Эльбрус 23 сентября выписаны из больницы

НАЛЬЧИК, 11 октября. /ТАСС/. Медики отпустили домой мужчину, который сломал ногу при восхождении на Эльбрус 23 сентября. Из больницы выписаны все пострадавшие, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

"Мужчина, которому прооперировали ногу, находился в отделении сосудистой хирургии. Сегодня его выписали домой. Все пострадавшие при восхождении выписаны", - сказал собеседник агентства.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Пять человек погибли.