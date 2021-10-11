Жителя Челябинска оштрафовали на 60 тыс. рублей по делу о реабилитации нацизма

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник признал жителя Челябинска виновным в том, что он в мае прошлого года отправил на сайт "Бессмертный полк онлайн" фотографию Адольфа Гитлера. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Алексею Галишко 1992 года рождения. Он признан виновным в публичной реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). <…> Галишко назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным суда, Галишко 5 мая 2020 года, используя мобильный телефон, со своего профиля в социальной сети "ВКонтакте" оформил и отправил для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте "Бессмертный полк онлайн" заявку с фотоизображением Адольфа Гитлера, указав, что на нем запечатлен Гитенко Андрей Александрович. Заявка была обнаружена модератором акции и заблокирована 9 мая 2020 года.

В результате действий подсудимого были нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества нацистами, а также по сохранению исторической памяти о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества.

В судебном заседании Галишко вину признал полностью. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, заглаживание причиненного вреда путем добровольного перечисления взноса в благотворительный фонд, состояние здоровья Галишко, положительные характеристики с места жительства и работы, совершение преступления впервые.