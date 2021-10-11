Власти Дагестана выяснят, почему напавший на одноклассника школьник не состоял на учете

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Минобрнауки Дагестана в ходе проверки обстоятельств ЧП в школе Махачкалы, где ученик смертельно ранил одноклассника, выяснит, почему нападавший не состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних несмотря на явное девиантное поведение. Об этом сообщил ТАСС врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

"Остается непонятным, почему он [нападавший школьник] не был поставлен на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, хотя у него было ярко выраженное девиантное поведение. Я разговаривал почти со всеми родителями и детьми этого класса. Эта ситуация не была латентной, она обсуждалась, вызывались родители, обсуждалось на классных часах. Ситуация зрела давно, но было полное отсутствие реагирования со стороны педколлектива. Сейчас будем разбираться, начали проверку", - сказал Бучаев.

Ранее источник в Минобрнауки сообщил ТАСС, что директор школы № 51, где произошло ЧП, а также его заместитель уволены. По словам Бучаева, он лично рекомендовал главе администрации Махачкалы отстранить руководство школы от исполнения обязанностей.

"Мы настойчиво рекомендовали отстранить директора школы от исполнения обязанностей руководителя. Это мое мнение, и я нашел понимание у главы города. Я попросил назначить исполнять обязанности не завуча и не человека из коллектива, а человека извне, из резерва руководителей образовательных организаций. Чтобы это был независимый, что позволит объективно расследовать все обстоятельства", - добавил врио министра.