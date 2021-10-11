Решение о возврате прокурору дела о краже имущества у Чубайса вступило в силу

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение районного суда о возврате в прокуратуру уголовного дела о краже имущества бывшего гендиректора Роснано Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

"Мосгорсуд отставил в силе постановление судьи Хамовнического суда о возврате дела прокурору области", - сказал адвокат.

17 августа Хамовнический суд Москвы вслед за подмосковным вернул на начальной стадии рассмотрения уголовное дело прокурору Московской области для устранения недостатков, которые не могут быть устранены на судебном заседании и исключают принятие по делу законного решения. Гособвинение, как и адвокаты некоторых подсудимых, не согласилось с возвратом и обжаловало его в апелляционной инстанции.