СК возбудил уголовное дело после пропажи подростка в Рязанской области

ТАСС, 11 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения 15-летнего подростка в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области 10 октября 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мальчик 2006 года рождения проживал со своей семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. 8 октября он находился дома, однако после 21:00 мать подростка увидела, что его нет дома. На связь с родственниками, друзьями и знакомыми несовершеннолетний не выходил, о его местонахождении им неизвестно.

Для поиска подростка проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, к поиску пропавшего подключены поисково-спасательные отряды, правоохранительные органы. Следователями проверяются все версии исчезновения подростка. Расследование уголовного дела продолжается.