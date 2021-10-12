В Москве изъято 600 кг сильнодействующих веществ для незаконной продажи наркозависимым

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в Москве около 600 кг сильнодействующих веществ, входящих в составе лекарств, которые предназначались для продажи наркозависимым людям, задержаны 15 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории РФ ограничен. Лидеры и участники группы, которая нелегально распространяла их через столичные аптеки, задержаны полицейскими", - сказала она.

По словам Волк, по предварительным данным, злоумышленники создали коммерческую структуру, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Организаторы криминального бизнеса оптом покупали у производителей препараты, содержащие сильнодействующие вещества, а затем с помощью курьеров передавали их вовлеченным в противозаконную схему сотрудникам аптечных учреждений. Те удаляли с упаковок таблеток и капель маркировку и продавали наркозависимым гражданам за наличные деньги без оформления кассового чека и предъявления соответствующих рецептов. При этом розничная цена лекарств по сравнению с закупочной стоимостью завышалась более чем в десять раз.

"На территории Московского региона полицейскими при участии сотрудников спецподразделения "Гром" задержаны два предполагаемых организатора и 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких регионов России. В ходе проведенных обысков по местам их проживания и предпринимательской деятельности обнаружено более 58 тыс. флаконов и 70 тыс. капсул, содержащих в своем составе порядка 600 кг сильнодействующих веществ", - добавила официальный представитель МВД.

По ее словам, полицейские изъяли у злоумышленников деньги, документы, банковские карты, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ч. 3 ст. 234 УК РФ). Четверо подозреваемых арестованы, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Девять фигурантов находятся под подпиской о невыезде.