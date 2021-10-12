Мошенники обманули оренбургского пенсионера на 4,4 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Мошенники, которые представлялись сотрудниками Центробанка и Следственного комитета, убедили 73-летнего жителя Оренбурга перевести около 4,4 млн рублей на неизвестные счета, рассказали журналистам в вторник в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

"В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России "Оренбургское" обратился 73-летний житель областного центра с сообщением о хищении принадлежащих ему денежных средств в сумме 4 399 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником Центробанка и сообщил, что некто в отделении банка предоставил поддельную доверенность на право получения денежных средств со счета пенсионера. Затем оренбуржцу позвонил еще один мужчина, который представился сотрудником Следственного комитета. Он убедил пенсионера, что для поимки злоумышленника, попытавшегося похитить деньги со счета, необходимо обналичить все имеющиеся сбережения и внести их на безопасный счет.

На счетах пенсионера было около 4,4 млн рублей, которые он получил в наследство. С 28 августа по 7 октября он провел более 40 переводов крупных сумм на счета и номера телефонов злоумышленников.

Когда все деньги мужчина перевел, он подождал несколько дней, чтобы они поступили на счет, после чего обратился в отделение банка. Ему сообщили, что его сбережения похитили, и рекомендовали незамедлительно обратиться в полицию. На опросе он рассказал следователям, что о подобных схемах хищениях знал из профилактической информации, "однако злоумышленники были очень убедительны".