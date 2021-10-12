Полиция в Переславле-Залесском накрыла нарколабораторию

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Полиция пресекла деятельность лаборатории по производству наркотиков в больших объемах в Переславле-Залесском Ярославской области, сотрудники полиции изъяли более 35 кг мефедрона. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".

"Экспертами ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что изъятые вещества - это мефедрон общей массой более 35 кг. В дальнейшем злоумышленники планировали сбыть наркотики путем оборудования тайников. По предварительной информации, в лаборатории ежемесячно могло изготавливаться до 100 кг запрещенного вещества. Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Нарколаборатория находилась в отдельно стоящей постройке в лесу и была замаскирована. Изъятая партия наркотиков находилась в пластиковых ведрах и контейнере. Также сотрудники полицииизъяли оборудование и реактивы.

В незаконном производстве и сбыте наркотических средств подозреваются двое мужчин 1997 года рождения. По ходатайству следствия суд их арестовал.