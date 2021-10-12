Суд назначил исправительные работы охранникам, избившим фотографа "Ъ" в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к году исправительных работ каждого из двух охранников, которые избили фотографа "Коммерсанта" Анатолия Жданова на Кутузовском проспекте. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором суда Роман Московский и Сергей Гребенюков признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"), каждому назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Жданов снимал для газетной статьи электронные табло с курсами валют на Кутузовском проспекте. Около дома №18 на него напали двое мужчин, как оказалось позже - Гребенюков и Московский, которые потребовали показать им фотосъемку. Они заявили, что охраняют обменные пункты валют. Получив отказ, охранники повалили Жданова на землю и избили его.

В отношении злоумышленников было возбуждено дело по двум статьям УК РФ - 116 ("Побои") и 144 ("Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста"). Однако суд исключил вторую статью из приговора, признав охранников виновными только в побоях.