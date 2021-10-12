В Сочи обнаружили оружие и патроны при проведении земляных работ

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Автомат Калашникова, сигнальный пистолет и более 500 патронов обнаружили в Сочи при проведении земляных работ. Сотрудники полиции направили их на экспертизу и организовали проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе городского УВД.

"В дежурную часть отдела полиции Адлерского района обратился представитель строительной компании. Полицейским мужчина пояснил, что при проведении земельных работ бульдозером из под земли было поднято оружие: сигнальный пистолет, автомат Калашникова и патроны в количестве более 550 штук с признаками сильной коррозии", - сообщил собеседник агентства.

Проводится проверка. Все обнаруженное изъяли и направили на экспертизу, добавили в пресс-службе.