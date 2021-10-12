В Бурятии возбудили уголовное дело после смерти шестиклассника

УЛАН-УДЭ, 12 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти 12-летнего подростка. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"10 октября 2021 года днем в лесном массиве возле автозаправочной станции на улице Мокрова города Улан-Удэ было обнаружено тело 12-летнего подростка, рядом с которым найден газовый баллончик для бытовых горелок. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

Как пояснили журналистам в комитете по образованию города Улан-Удэ, ребенок из благополучной полной семьи, учился удовлетворительно, на учете подразделения по делам несовершеннолетних не состоял.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление полной картины происшествия. Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет проводиться токсикологическое исследование", - добавили в управлении.