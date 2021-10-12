Женщина с ножом напала на водителя маршрутки в Чебоксарах

ТАСС, 12 октября. Водителя маршрутного такси в Чебоксарах 12 октября госпитализировали с ножевым ранением после нападения на него женщины. Об этом говорится в сообщении отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии.

"12 октября около 07:40 мск поступило сообщение о том, что на конечной остановке общественного транспорта по улице Фучика в Чебоксарах молодая женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса № 43 и нанесла ему ножевое ранение в шею. <…> Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего 23-летний мужчина был госпитализирован", - отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую на месте происшествия. Женщину доставили в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия.