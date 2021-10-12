В Абхазии задержали гражданку России с крупной партией наркотиков

СУХУМ, 12 октября. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) совместно с МВД Абхазии задержала гражданку РФ, у которой изъяли около 80 грамм наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

"Сотрудники СГБ во взаимодействии с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Абхазия во время реализации оперативной информации задержали в Сухуме по ул. Гумистинской гражданку Российской Федерации Копьеву Ларису Олеговну 1980 года рождения. В ходе личного досмотра у нее были обнаружены и изъяты 128 изолированных свертков, предназначенные для осуществления тайных закладок и последующей реализации через мессенджер "Телеграм", - говорится в сообщении.

Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД, "в изъятых свертках содержался метадон массой 79,16 г. "В отношении задержанной проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - отмечает пресс-служба СГБ.