Ущерб от пожара в центре Петербурга составил почти 9 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме в историческом центре Петербурга, которому нанесен ущерб свыше 8,8 млн рублей. Об этом сообщили во вторник в прокуратуре Санкт-Петербурга.

"По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", - говорится в сообщении.

Как стало известно прокуратуре, в феврале 2020 года с ООО "Мастер Руф" заключили договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества жильцов многоквартирного дома. При производстве работ подрядчик допустил нарушения, которые привели к возгоранию кровли. Ущерб от пожара превысил 8,8 млн рублей.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, расследование находится на контроле у прокуратуры.

Здание под номером 30/15 по набережной реки Карповки построили в 1911-1912 годах как доходный дом К. Г. Чубакова, он имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Пожар в доме начался вечером 9 октября. В 18:16 мск поступило сообщение о том, что загорелась мансарда на площади 600 кв. м, вскоре площадь пожара увеличилась до 800 кв. м. Эвакуировали 100 человек. 10 октября в 06:00 мск пожар полностью ликвидировали. Сведений о погибших и пострадавших не было. К ликвидации привлекли 29 единиц техники и 128 человек.