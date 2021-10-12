Мосгорсуд продлил арест врачам-репродуктологам по делу о продаже младенцев

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский городской суд вновь продлил срок ареста столичным врачам-репродуктологам и главе медицинского центра NGC в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Об этом ТАСС сообщил адвокат Даниэль Готье, представляющий интересы главы медцентра.

"12 октября 2021 года постановлением Московского городского суда (судьей Поспеловой Е. В.) мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигурантов дела о торговле детьми, врачей клиники NGC, была продлена до 14 января 2021 года, до 18 месяцев, что является максимальным сроком нахождения под стражей во время предварительного расследования, - рассказал собеседник агентства. - Данную меру пресечения мы считаем незаконной и необоснованной. Мы будем обжаловать данное постановление о продлении в апелляционном порядке".

Следственный комитет этим летом предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медцентра Мельникову в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Как уточнял ТАСС адвокат Игорь Трунов, следствие обвиняет всех фигурантов дела в совершении 11 эпизодов продажи младенцев. Согласно окончательному обвинению, восемь из 11 эпизодов продажи детей, по утверждению следствия, были окончены, а в трех случаях фигуранты не смогли завершить преступление. Как установили следователи, под видом лечения бесплодия обвиняемые незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности, заявлял защитник.

Всем фигурантам уголовного дела в окончательной редакции вменяется торговля людьми, то есть купля-продажа человека, в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетнего, с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ, с использованием поддельных документов, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), а также в покушении на это преступление (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Санкция статьи 127.1 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Суть дела

Уголовное дело было возбуждено в январе прошлого года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"), по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Во время предварительного следствия в СИЗО были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов, Роман Емашев, Лилия Панайоти, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Владислав Мельников. Татьяна Блинова была помещена под домашний арест. Позже Московский городской суд перевел всех обвиняемых под домашний арест. Но апелляция вернула всех обратно в СИЗО.

Основной фигурант дела, Константин Свитнев, который лично связался с ТАСС и заявил о своей невиновности, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована объявлена в розыск одна из суррогатных матерей - гражданка Украины Ирина Когут.