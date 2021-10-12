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В нескольких районах Курганской области прогнозируется высокая пожарная опасность

Жителей призвали не разводить костры

ТАСС, 12 октября. Высокая пожарная опасность прогнозируется в юго-западных районах Курганской области с 12 до 15 октября, синоптики предупреждают о четвертом классе горимости леса. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации Кургана.

"По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 12 по 15 октября в юго-западных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность - IV класс горимости леса. Специалисты отмечают, что в такие погодные условия повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров, возникает угроза перехода очагов природных пожаров на населенные пункты", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте регионального ГУ МЧС, на территории области в ближайшие сутки ожидается потепление, днем преимущественно будет без осадков, температура воздуха прогнозируется в районе плюс 10-15 градусов.

Власти призвали жителей соблюдать требования пожарной безопасности, не разводить открытый огонь.

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