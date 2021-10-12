Жалобу на отказ рассматривать вопрос о передаче Уилана США направили в апелляционный суд

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Верховный суд Мордовии направил в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде материал по жалобе адвокатов осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на отказ рассматривать вопрос о передаче американца отбывать наказание на родину. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде Мордовии.

В конце сентября адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил ТАСС, что защита подала жалобу на отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче американца отбывать наказание в США. "[Материал] направили сегодня в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции", - сказала собеседница агентства.

Пол Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Уилан отбывает наказание в исправительной колонии № 17 в Мордовии.