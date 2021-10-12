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Один человек пострадал в конфликте со стрельбой в Москве

Пострадавшего доставили в больницу

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Конфликт между двумя мужчинами на Волгоградском проспекте в Москве закончился стрельбой, один из них пострадал. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Волгоградском проспекте, предварительно, произошел конфликт между двумя гражданами, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета в ногу своему оппоненту. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, а стрелявший - в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

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