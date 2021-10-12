Троих омских экс-полицейских, напавших на женщин, приговорили к лишению свободы

ОМСК, 12 октября. /ТАСС/. Омский областной суд вынес окончательное решение в отношении трех бывших сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омску, которые в 2018 году под предлогом проведения оперативно-разыскных мероприятий напали на местную предпринимательницу, ее малолетнюю дочь и еще трех женщин. Как сообщили во вторник журналистам в пресс-службе суда, осужденных приговорили к лишению свободы от трех до трех лет и трех месяцев.

"Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда определила изменить приговор, исключив из него квалифицирующий признак по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". В итоге наказание Кураеву А. и Суинову Д. снижено до трех лет лишения свободы, а Гомолко - до трех лет и трех месяцев лишения свободы. В остальной части апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Ранее Таврический районный суд Омской области приговорил за превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий Кураева и Гомолко к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, Суинова - к трем годам и трем месяцам. Каждый был лишен на два года права занимать должность в правоохранительных органах.

Суд установил, что в 2018 году сотрудники полиции под предлогом проведения оперативно-разыскных мероприятий приехали в магазин предпринимательницы в Таврическом районе. Там они напали на женщину и ее ребенка, двух продавщиц и посетительницу. Как уточняют местные СМИ, мужа предпринимательницы осудили за продажу контрафактной алкогольной продукции и приговорили к заключению. Полицейские решили проверить на причастность к преступлению саму женщину и обыскать магазин, а когда она стала снимать на телефон происходящее, применили к потерпевшим силу. Оказалось, что оперативники действовали без поручения следователя и без оформления процессуальных документов.