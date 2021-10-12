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СК проводит проверку возможного превышения должностных полномочий мэром Орла

По данным следствия, подрядчик перечислил на расчетный счет одной из организаций 250 тыс. рублей, которыми оплатили товары, позже изъятые из помещения мэрии

ТАСС, 12 октября. Следователи в Орле проводят проверку после обращения предпринимателя, который перевел 250 тыс. рублей для приемки и оплаты работ по муниципальным контрактам, о возможном превышении полномочий мэром Орла Юрием Парахиным, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

В мае 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении мэра Орла Юрия Парахина из-за халатности при строительстве дороги в Орловском районе в 2018 году. В сентябре следствие предъявило обвинение Парахину по делу о злоупотреблении полномочиями, он находится под подпиской о невыезде.

"Установлено, что в июне и июле 2021 года подрядчик перечислил на расчетный счет одной из организаций денежные средства в общей сумме 250 тыс. рублей. Указанными денежными средствами были оплачены товары, часть из которых при проверке изъяли из помещения администрации Орла. Следственным органом проводится процессуальная проверка по вопросу возможного наличия в действия Орла состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

В октябре при личной приеме у прокурора Орловской области Владислава Малкина руководитель подрядной организации, которая ремонтирует дороги в Орле, обратился с вопросом о нарушении его прав. Предприниматель пояснил, что Парахин для своевременной приемки и оплаты работ, выполненных по контрактам, поставил ряд условий в виде перечисления на счета конкретных организаций денежных средств под видом спонсорской помощи. При проверке прокуратуры этот факт перечисления денег подтвердился.

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