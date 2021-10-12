СК проводит проверку возможного превышения должностных полномочий мэром Орла

ТАСС, 12 октября. Следователи в Орле проводят проверку после обращения предпринимателя, который перевел 250 тыс. рублей для приемки и оплаты работ по муниципальным контрактам, о возможном превышении полномочий мэром Орла Юрием Парахиным, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

В мае 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении мэра Орла Юрия Парахина из-за халатности при строительстве дороги в Орловском районе в 2018 году. В сентябре следствие предъявило обвинение Парахину по делу о злоупотреблении полномочиями, он находится под подпиской о невыезде.

"Установлено, что в июне и июле 2021 года подрядчик перечислил на расчетный счет одной из организаций денежные средства в общей сумме 250 тыс. рублей. Указанными денежными средствами были оплачены товары, часть из которых при проверке изъяли из помещения администрации Орла. Следственным органом проводится процессуальная проверка по вопросу возможного наличия в действия Орла состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

В октябре при личной приеме у прокурора Орловской области Владислава Малкина руководитель подрядной организации, которая ремонтирует дороги в Орле, обратился с вопросом о нарушении его прав. Предприниматель пояснил, что Парахин для своевременной приемки и оплаты работ, выполненных по контрактам, поставил ряд условий в виде перечисления на счета конкретных организаций денежных средств под видом спонсорской помощи. При проверке прокуратуры этот факт перечисления денег подтвердился.