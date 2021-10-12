Неизвестный в камуфляже открыл под Киевом стрельбу по людям

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, в результате 27-летний мужчина был ранен в ногу. Об этом во вторник сообщила областная полиция в Facebook.

"Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства стрельбы в селе Софиевская Борщаговка. Неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека и ранил его в ногу. Полицейские устанавливают все обстоятельства этого события", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент стрельбы рядом находились также его жена с ребенком. Инцидент произошел в 07:45 (время совпадает с мск), когда мужчина с супругой и дочкой садились в автомобиль, который также получил повреждения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. "Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы", - отмечено в сообщении.