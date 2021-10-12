Суд вынес приговор четырем сторонникам ИГ, создавшим террористическую ячейку в Дагестане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил четырех сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ), создавших террористическую ячейку в Дагестане, к длительным срокам лишения свободы. Мужчины получили от 11 до 18 лет колонии строгого режима, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в январе 2017 года в городе Буйнакск Республики Дагестан Гаджи Магомедов и Шамиль Кадилов объединились в террористическое сообщество, а также дали присягу лидеру ИГ. Для ведения вооруженной борьбы, совершения террористических актов и диверсий мужчины в интернете изучали минно-подрывное дело, получили знания, умения и навыки обращения с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

В целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции Магомедов и Кадилов изготовили самодельный детонатор. В июне 2018 года в террористическую организацию вступили Камалутдин Кантиев и Рамазан Исбагиев. Деятельность подсудимых пресекли сотрудники правоохранительных органов.

"В соответствии с приговором суда, подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Магомедову Г. М. - 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбывание первых пяти лет в тюрьме, Кадилову Ш. А. - 18 лет в исправительной колонии строгого режима, Кантиеву К. А. - 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Исбагиеву Р. С. - 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме", - говорится в сообщении. Кроме того, на осужденных наложены штрафы на общую сумму в 1,1 млн рублей.

Свою вину осужденные не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в пресс-службе.