В Новороссийске мужчину задержали по подозрению в нападении с ножом на подростка

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Мужчина обвиняется в покушении на убийство подростка в городе Новороссийск. Следствием установлено, что он в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на 16-летнего сына бывшей сожительницы, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"В Новороссийске мужчина обвиняется в покушении на убийство подростка. Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, обвиняемого в покушении на убийство 16-летнего местного жителя (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к бывшей сожительнице. Когда вечером женщина вернулась с работы, между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил хозяйку дома. За мать вступился ее 16-летний сын и попытался выгнать обвиняемого из квартиры. В ответ на это гость нанес подростку не менее 5 ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Подросток смог убежать и ему была оказана медицинская помощь. Мать мальчика, ставшая очевидцем произошедшего, вызвала на место правоохранителей и бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшего.

"В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями также устанавливается законность нахождения обвиняемого на территории Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в пресс-службе.