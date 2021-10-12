В Волгограде арестовали на 10 суток жителя Калмыкии, выливавшего спиртное в Вечный огонь

ВОЛГОГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Суд в Волгограде признал виновным в совершении административного правонарушения 35-летнего Утнасуна Нюрюпова, который выливал в Вечный огонь спиртное. Ему назначили административный арест на 10 суток, сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Утнасун Нюрюпов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - говорится в сообщении.

11 октября полицейские задержали в Волгограде ранее судимого жителя Республики Калмыкия, который в состоянии алкогольного опьянения сидел возле Вечного огня братской могилы на Аллее Героев и выливал в огонь принесенный спиртной напиток.