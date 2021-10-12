В Петербурге вернули тепло и свет жильцам исторического дома, пострадавшего при пожаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Дом в историческом центре Санкт-Петербурга, пострадавший в результате пожара на выходных, подключили к тепло- и электроснабжению. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга со ссылкой на городской жилищный комитет.

"12 октября в жилом доме на Карповке, 30, полностью завершены работы по возобновлению теплоснабжения - подключены все 70 стояков отопительной системы. Дом подключен к системе электроснабжения, за исключением нескольких залитых водой при тушении пожара квартир", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на лестничных клетках и в квартирах работают 14 тепловых пушек, на крыше разбирают завалы и демонтируют аварийные конструкции, осуществляется подготовка к устройству временной кровли.

По данным жилищного комитета Санкт-Петербурга, в результате пожара пострадали 25 квартир, в том числе 14 коммунальных. Четыре квартиры выгорели целиком, в них зарегистрированы 16 человек. Всего в доме проживает 76 семей (140 человек). 12 обратившихся семей (26 человек) обеспечили временным жильем. Жилые помещения в социальном доме районной администрации получили семь семей, в маневренном фонде - четыре семьи, еще одна семья остановилась у родственников.

Ранее сообщалось, что по факту пожара возбудили уголовное дело.

Здание под номером 30/15 по набережной реки Карповки построили в 1911-1912 годах как доходный дом К.Г. Чубакова и имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Пожар в доме начался вечером 9 октября. В 18:16 мск поступило сообщение о том, что загорелась мансарда на площади 600 кв. м, вскоре площадь пожара увеличилась до 800 кв. м. Эвакуировали 100 человек. 10 октября в 06:00 мск пожар полностью ликвидировали. Сведений о погибших и пострадавших не было. К ликвидации привлекли 29 единиц техники и 128 человек.