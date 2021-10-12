В Дагестане задержали мужчину, зарезавшего стадо мелкого рогатого скота и ранившего собаку

ТАСС, 12 октября. Сотрудники полиции задержали в Дагестане мужчину, который проник в подсобное строение, ранил сторожевую собаку и зарезал стадо мелкого рогатого скота. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

"Сегодня в дежурную часть ОМВД России по Цунтинскому району поступило сообщение о том, что в селе Куитли в ночь с 11 на 12 октября неизвестный, предварительно ранив сторожевую собаку, проник в подсобное строение и зарезал примерно 240 голов мелкого рогатого скота, принадлежащего местному жителю. Сотрудники районного отдела полиции выехали на место происшествия, установили подозреваемого и доставили его в отдел", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, подозреваемым в совершении преступления оказался 52-летний местный житель - владелец строения, где содержался скот. "Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что совершил преступление после конфликта с собственником скота", - добавили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества"). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.